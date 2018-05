Cuéntalo, campaña que comparte historias de abusos y agresiones sexuales

La condena de nueve años de prisión por abuso sexual que fue impuesta a cinco hombres acusados de violar a una joven durante las fiestas de San Fermín en España generó críticas a nivel mundial y el inició de una campaña que conquistó las redes sociales.

La razón es que la sentencia fue por abuso y no por violación, con argumentos en los que algunos jueces dieron a entender que no hubo violencia o resistencia por parte de la víctima. Incluso uno de los magistrados votó a favor de la absolución de los hombres. Y durante el juicio incluso se aceptaron argumentos relacionados con que la mujer “pudo hacer vida normal” luego del hecho, para demostrar que no había habido una agresión.

Por eso bajo el lema “Yo te creo, hermana”, organizaciones y ciudadanos salieron a marchar a las calles de España, en lo que luego se convirtió en la campaña mediática. Mujeres de ese país, de Argentina, Chile y otros territorios han contado sus propias historias de agresión sexual.

Con el hashtag #Cuéntalo, que fue propuesto por la periodista Cristina Fallarás, han escrito diferentes testimonios en Twitter que han sido compartidos por miles de usuarios como una forma de expresar solidaridad, demostrar que no están solas y crear consciencia sobre la gravedad que representan los abusos contra las mujeres.

En España también han surgido otras iniciativas como “Si nos tocan a una, nos tocan a todas”. Con esa temática, las youtubers Devermut publicaron un video en el que recopilan las reacciones de varias mujeres ante la sentencia, señalan que “las ha tocado a todas en el corazón” y llaman a que haya compromisos para creerles a las víctimas de abusos.

Comentarios