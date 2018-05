Hija de Jackie Chan acusa al actor de discriminarla por su sexualidad

Muchos de los fans de Jackie Chan se enteraron el pasado mes de octubre de que su ídolo tenía una hija, una joven de entonces 17 años llamada Etta Ng, cuando ella misma se dio a conocer a través de las redes sociales al mismo tiempo que hacía pública su homosexualidad.

En aquel momento Etta, hija de la antigua Miss Asia Elaine Ng Yi-Lei, que mantuvo un breve romance con el famoso actor en los 90 mientras él estaba casado, quiso compartir a través de su recién estrenada cuenta de Instagram la relación sentimental que mantenía con una popular figura de la plataforma: una influencer conocida como Andi Autumn. Esa decisión le valió los aplausos y la admiración de gran parte de la comunidad virtual por la valentía que demostraba, sobre todo teniendo en cuenta que su revelación se producía en el marco de un país que aún ostenta unos altos índices de homofobia.



Ahora las dos jóvenes han vuelto a recurrir a esa plataforma para denunciar la dramática situación en que se encuentran, sin hogar y sin recursos económicos después de que sus respectivos padres les hayan dado la espalda supuestamente como castigo por su orientación sexual.



"Hola, soy la hija de Jackie Chan y esta es mi novia, Andi. Llevamos más de un mes sin hogar por culpa de nuestros padres homófobos. Básicamente estamos durmiendo bajo un puente, entre otras cosas", explica Etta, que nunca ha mantenido relación con la estrella de las artes marciales, en un vídeo en el que aparece frente a la cámara mientras lee su discurso de una hoja de papel.



"Les hemos pedido ayuda a todos nuestros amigos y familiares, y en respuesta nos han enviado información sobre distintos centros de acogida, donde saben muy bien que nos separarán. No lo comprendo. Hemos acudido a la policía, a hospitales, a los albergues de la comunidad LGBTQ... y a nadie le importamos", apunta su chica.



Las últimas informaciones que se conocían acerca de Etta era que continuaba viviendo con su madre, Elaine, en Hong Kong, aunque hace meses la propia Andi ya se había sincerado en Instagram acerca de la discriminación que habían sufrido a raíz de su noviazgo por parte de su círculo de allegados.



"Somos dos personas enamoradas, unidas por un amor verdadero, intentando que no las separen. Y están intentando jo**rnos solo porque la quiero, y no comprendo por qué", lamenta Etta en la misma grabación, la cual ha generado una gran repercusión en la esfera virtual y no para de acumular visitas.

