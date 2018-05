El fuerte mensaje que envió Sara Uribe a quienes critican su relación

Luego de haber hecho pública su relación con el jugador colombiano Fredy Guarín la presentadora ha recibido fuertes críticas de parte de los seguidores.

“Ahora sí hablan, especulan bailan y hasta cantan. Ahora sí.....Y no dejen de hacerlo porque de eso se trata la vida: de expresar lo que se siente, unos lo hacen escribiendo, otros hablando, otros cantando y otros hasta bailando. El tiempo, el bendito tiempo es el que se encarga de todo. Unos dirán: "Ojalá el tiempo te cobre el mal" y otros me dicen: "Llegó tu tiempo de ser feliz"”. De esta manera especifico hacia quien estaba dirigido el mensaje.

Además de eso, la ex protagonista de novela también agrego “Así son las opiniones. Son tan personales y tan propias que cada quien piensa lo que quiere pensar. Hoy sí hablan de amor a todo dar, pero la mayoría habla de desamor porque cuando el amor se vive no se habla, se demuestra y se VIBRA”.

🎵 Me quedo contigo, una y mil veces 🎵 me haces sentir vivooo, tu me enloqueces 💃 pic.twitter.com/Pa1Mrv0rRL — Sara Uribe Cadavid (@SaraUribeTV) 27 de abril de 2018

También recordó tormentoso pasado, en la relación con Guarín “Una vez hablé de desamor y me senté en la palabra acusando y despotricando de alguien con dolor en mi corazón, con rabia, con desespero pero ese mismo alguien era la cura de ese dolor”.

La modelo también resalto “que cuando el amor se vive, se debe demostrar a pesar de todos los obstáculos” y critico a todas las personas quienes han censurado su relación.

Finalmente Sara recalco que a pesar de todo lo vivido esta vez ella y Fredy no dejaran que el orgullo les gane nuevamente “El orgullo les ganó a muchos y por eso quizás el amor no está con ellos o demás que sí, solo que no del lado de nosotros. Por eso @fguarin13 y yo decidimos que el orgullo no nos volverá a ganar. Juntos somos más fuertes”.

Comentarios