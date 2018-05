Petro pide a los colombianos respeto por el expresidente Uribe

El debate político en el país está demostrando cada día más la polarización que existe en el país y por esa razón el candidato Gustavo Petro pidió respeto por el expresidente Uribe quien fue atacado por un grupo de supuestos estudiantes que le gritaron e insultaron en Santa Marta.

“Llamo a la ciudadanía a respetar al expresidente Álvaro Uribe. Cualesquiera que sean las diferencias, cualesquiera que sean las decisiones judiciales, se trata de un representante de una parte de la sociedad. Es hora de entendernos, de vivir juntos. Es hora de una Nación”, dijo Petro.

El llamado de Petro se dio luego de que supuestos alumnos de la Universidad Cooperativa de Colombia le gritaron a Uribe ¡asesino! El ahora senador les pidió respeto y les preguntó “por qué no subieron a debatir cuando los invité a dialogar con argumentos”.

El grupo de jóvenes, que era minoritario, continúo con sus insultos y por eso Uribe se detuvo para proponerles un debate delante de todos sobre los temas que ellos quisieran “Le ofrezco debate al que quiera; no me digan asesino, no me insulten, denme argumentos. Esto es debatiendo, señores; no insultando”.

Aunque Petro y Uribe están en una orilla ideológica totalmente opuesta, este tipo de ataques verbales están siendo rechazados por todos los candidatos presidenciales.

