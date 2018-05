El análisis de #PETROAFONDO

Como es costumbre en Caracol Radio voces calificadas analizan la entrevista a fondo de los candidatos presidenciales y en este caso Gustavo Petro brilló por su dialéctica pero también por evadir los temas espinosos o impopulares.

Silvie Duchamp analista política señaló que el candidato tiene una narrativa que envuelve al votante, lo que le permite vender sus ideas sin necesidad de explicar cómo las va a ejecutar.

“Petro no se deja entrevistar, contesta solo lo que le gusta y hace lo que hizo como alcalde, funciona con sus propias reglas y no se deja meter en lo que no le gusta, aunque sus propuestas sean fantasiosas o irrealizables siempre suenan bien y hasta lógicas para el auditorio… No se deja hacer las preguntas más difíciles y la prueba de ello es cuando le preguntan por Chávez y Maduro”, añadió.

Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario, dijo que Gustavo Petro tiene unas ideas claras pero que serían imposibles de lograr sin una bancada fuerte en el congreso.

“En varios espacios destaca el cambio del modelo dependiente del petróleo y haciendo énfasis en la agroindustria y reforma agraria… Yo destacaría su propuesta sobre nuevos tributos para la tierra improductiva para generar más agro industria…Yo creo que son complejas de realizar pero tienen un camino largo por delate… Al final sus propuestas son importantes para el debate electoral, deben tenerse en cuenta pero con una dosis de realismo”, agregó.

El detector de mentiras de la Silla Vacía encontró 65 afirmaciones verificables de las cuales 39 son ciertas, 9 son falsas y 17 están en la zona gris entre esos dos extremos.

