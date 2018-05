Farc se negaró a asistencia técnica a proyectos productivos: MinAgricultura

Luego de que el presidente, Juan Manuel Santos señalara a la Farc de un conflicto interno que tiene frenados los proyectos productivos y la respuesta de Iván Márquez rechazando estas declaraciones, el Gobierno afirmó que los excombatientes se han negado además a recibir la ayuda técnica de expertos.

Así lo afirmó el ministro de agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, quien aseguró que, “como ha pasado mucho tiempo les propusimos que del Ministerio de Agricultura les ponemos 5 técnicos expertos para agilizar el proceso”.

“Dijeron que no, que mejor contratemos otras 5 personas para trabajar en los proyectos, no accedo a eso porque 26 no lo han logrado hacer, creo que es más fácil que nosotros los apoyemos para que esto salga adelante pero lastimosamente no quisieron”, manifestó.

El ministro Zuluaga explicó que se negaron a recibir esta ayuda cuando actualmente tienen 26 personas que fueron contratadas por recomendación de la Farc y hasta el momento no han formulado los proyectos productivos de forma exitosa.

Solo 3 proyectos de los formulados están en funcionamiento, cuando a la fecha por lo menos 40 deberían estar en marcha.

Caracol Radio intentó contactar al alto comisionado para la Paz y encargado del tema, Rodrigo Rivera, así como al responsable del proceso de reincorporación, Andrés Stapper, pero no respondieron a los señalamientos de Iván Márquez, que responsabiliza al Gobierno por los retrasos.

