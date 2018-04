Moreno no aceptó cargos para seguir con el principio de oportunidad

Fueron 11 los casos por los que la Fiscalía imputó los cargos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir y uso indebido de información privilegiada a Gustavo Moreno. Esto, ante la juez 25 de control de garantías a la que le respondió en forma negativa cuando le preguntó si reconocía los delitos.

“No los aceptó simplemente dejando una claridad: no los acepto con ocasión a un principio de oportunidad que estoy tramitando con la Fiscalía sino mi manifestación sería de aceptación de cargos”, dijo Moreno.

El fiscal narró uno a uno los casos ya mencionados como el de Álvaro Ashton, Musa Besaile, Julio Manzur, pero también los de los congresistas Niltón Córdoba y Argenis Velázquez, a los ex congresista Julio Gallardo, Óscar Arboleda Palacio, Lucas Gnecco; el ex alcalde de Villavicencio, Franklin Chaparro, el ex gobernador Juan Carlos Abadía y el ex secretario de la Presidencia Alberto Velázquez Echeverry.

Todos ellos habrían sucedido entre el segundo semestre de 2012 hasta 2016, antes de que fuera posesionado como Fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción.

Con esta imputación se espera que se pueda lograr el aval del principio de oportunidad, dado a que en el último intento la juez manifestó la necesidad de que se hiciera esta diligencia.

