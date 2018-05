Carlos Vives cumplió el sueño de Martín Elías

Cuando el cantante vallenato falleció, Carlos Vives lamento su muerte puesto consideraba al hijo de ‘el Cacique’ como un gran artista de La nueva Ola del Vallenato y agregó que era una gran persona.

Luego que se enteró que uno de los sueños de Martín era cantar junto a él, prometió hacer ese sueño realidad; y un año después de la muerte del joven vallenato hizo ese sueño realidad.

Luego de ser homenajeado en el Festival Vallenato Vives, hizo público el homenaje a Martín donde canta su canción ‘Diez Razones Para Amarte’ además al iniciar la canción dedico unas sentimentales palabras “Mi querido Martin, te fuiste muy pronto y nos quedamos sin ti, sin creerlo, sin aceptarlo; no sabes cómo me hubiera gustado que tuvieras la confianza y me hubieras dicho que querías grabar con migo. Hoy que me lo dicen me pongo a pensar por qué no me dijiste nada… Pero bueno realmente ya nada importa, así que yo, yo te voy a cumplir, yo quiero grabar con tigo, vamos a grabar juntos…”.

Comentarios