Orlando Bloom confesó su 'amor' por Katy Perry luego de su visita a Roma

Solo unos días después de que Orlando Bloom y Katy Perry escenificaran a lo grande la buena marcha de su relación sentimental a través de un llamativo encuentro en el Vaticano con el papa Francisco, quien les habría dado su bendición como pareja después de que la intérprete participara en una conferencia sobre meditación, el artista inglés no ha dudado en aprovechar su última entrevista para reflexionar abiertamente sobre el "amor" que siente por la estrella del pop, presumiendo entre otras cosas de la "conexión tan notable" que les define cuando están juntos.

"La verdad es que es un poco extraño. Ella es un ser humano excepcional, todo sea dicho. Pero fue algo sorprendente, sobre todo al principio, porque nunca me imaginé que alguien como yo pudiera estar en su campo demográfico. Soy un poco más mayor que ella y no estaba demasiado familiarizado con su perfil artístico cuando nos conocimos, jamás me hubiera imaginado que algo así pasaría, pero cierto es que uno no puede elegir de quién se enamora", ha explicado en conversación con el diario The Times.

Por otro lado, el protagonista de cintas como 'El Señor de los Anillos' y 'Piratas del Caribe' habría dejado entrever en la misma conversación algunas de las dificultades que les habría llevado, hace ya casi un año, a poner en suspenso su historia de amor, un bache del que oficialmente ninguno de los dos ha querido pronunciarse pero que, teniendo en cuenta la solidez que exhibe su romance a día de hoy, ya está claramente superado.

"Tenemos una conexión muy notable, y eso que las cosas son complicadas. Ella está de gira, yo estoy inmerso en una nueva obra de teatro, todo evoluciona y cambia a gran velocidad. Pero la respeto mucho como profesional y mis sentimientos hacia ella son muy profundos. Ya veremos lo que pasa en el futuro, porque uno vive su vida y al mismo tiempo ocurren un montón de cosas a tu alrededor. Es impredecible", ha confesado algo crítico sobre los derroteros que seguirá su idilio en los próximos meses.

