Blac Chyna podría estar embarazada por tercera vez

Las especulaciones acerca del nuevo embarazo de la empresaria -madre ya de dos hijos- se verían respaldadas por unas declaraciones recientes de su novio de 18 años, en las que este aseguraba que no utilizaban ningún método anticonceptivo.

Los medios estadounidenses han comenzado a hacerse eco a partir del fin de semana de los rumores acerca de un posible nuevo embarazo de Blac Chyna. De confirmarse la feliz noticia se trataría del tercer retoño de la ex stripper y del primero que compartiría con su actual novio, la estrella del rap de 18 años YBN Almighty Jay.

La empresaria ya es madre de un niño de cinco años, King Cairo, junto a su antiguo prometido Tyga y de una pequeña de 17 meses, Dream, fruto de su tormentosa y ya extinta relación sentimental con Rob Kardashian, quien durante un breve periodo de tiempo fue además el cuñado de Tyga: la hermanastra pequeña de él, Kylie Jenner, mantuvo un intermitente romance con el ex de Chyna que se solapó en el tiempo con el compromiso de esta última y su hermano mayor.

La posibilidad de que Blac Chyna repita experiencia en la maternidad se vería respaldada por las declaraciones que realizaba su chico hace unas semanas, en las que reconocía que la pareja no estaba tomando ningún tipo de precauciones en su vida sexual.

"No utilizo condones. Jamás estaría con alguien si no quisiera dejarla embarazada. Si Chyna se quedara embarazada me gustaría seguir adelante con el embarazo, en plan: 'Papá te quiere'. ", aseguraba el joven en una entrevista al podcast No Jumper.

En esa misma conversación Jay también explicó cómo había comenzado su historia de amor -que confirmaron públicamente a principios de marzo- cuando él se fijó en su explosiva chica en la aplicación de citas Christian Mingle.

"En cuanto vi su perfil me dije a mí mismo: 'Esta chica es puro fuego'. Y todo se desarrolló a partir de ahí", recordaba el rapero.

