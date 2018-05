Nainggolan confía en la remontada

El medio belga del Roma Radja Nainggolan opinó que remontar este miércoles el 2-5 adverso en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool "puede ser más difícil" que la hazaña conseguida en abril ante el Barcelona.

El Roma necesita ganar al menos 3-0 en el duelo contra el conjunto inglés, algo que ya ha logrado en este curso, cuando se impuso con un contundente 3-0 contra el Barcelona tras perder 1-4 el partido de ida, disputado en el Camp Nou.

"Sabemos que es difícil, pero también lo era contra el Barcelona y lo conseguimos. Tenemos que creer en lo que podemos hacer. Puede ser más difícil que contra el Barcelona porque este (el Liverpool) es mejor a nivel físico", dijo Nainggolan en la rueda de prensa previa al choque de mañana.

"Lo que tenemos que intentar es marcar tres goles sin cometer errores defensivos", agregó el centrocampista belga.

Nainggolan reconoció que el duro 2-5 sufrido en la ida fue causado por una serie de distracciones defensivas y animó a su equipo a que mantenga la máxima concentración durante todo el choque del Estadio Olímpico.

"En estos partidos te hacen daño en el momento en el que estás distraído. Hay que estar concentrados 95 minutos, darlo todo y dar la vuelta al resultado", explicó.

"Ellos (el Liverpool) han sido más continuos con respecto a nosotros, lamentablemente nosotros no lo hicimos por 90 minutos", prosiguió.

Preguntado sobre las razones que le llevaron a la decisión de quedarse en el Roma, Nainggolan explicó que le gustan los retos complicados y que coronarse en el equipo de la capital italiana tendría un sabor particular para él.

"Me quedé porque ganar algo aquí sería algo inolvidable. Prefiero no tomar el camino más fácil. Aquí no es fácil, pero hay otros años para intentar ganar algo. Estoy bien aquí, yo soy así", dijo.

Por lo que atañe al hecho de que este año Nainggolan ha dado más asistencias y ha marcado menos goles, el belga subrayó que meter dianas no es su prioridad y que, además, su rol en el Roma de este año es distinto con respecto al del curso pasado.

"Soy un jugador que no vive por el gol, estoy contento si marco pero es más importante el resultado. Aumentaron las asistencias, con respecto al año pasado todo es distinto, son otras filosofías de juego", dijo.

