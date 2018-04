El discurso de Uribe que indignó a los profesores

El senador del Centro Democrático no ha podido desarrollar sus actividades proselitistas en algunas universidades del país por razones de seguridad y porque en varias ocasiones alumnos han protagonizado protestas por su presencia.

En el municipio de Anserma, Uribe se quejó de que no lo dejaron ir a hacer campaña en la universidad y durante su discurso en el parque del pueblo arremetió contra los maestros señalando: “Los profesores solo enseñan a insultar y a gritar y no les enseñan a debatir les retuercen el cerebro… En la universidad no les enseñan a discutir… Por qué no me dejan ir a la universidad de Caldas a una discusión por qué les da miedo discutir a los profesores?, lo único que tienen los profesores es la fuerza de la calumnia, ojala aparecieran unos profesores objetivos”.

En el video se ve a un grupo de estudiantes y profesores protestando por la presencia del congresista del Centro democrático y a renglón seguido el discurso de la discordia.

El video se hizo viral en redes sociales y se convirtió en tendencia el hashtag #MiProfeSeRespeta.

Fecode lanzó duras críticas y le pidió al senador Uribe rectificarse y no estigmatizar al magisterio.

Exigimos respeto a @AlvaroUribeVel por el Magisterio. En representación de los docentes del país, le exigimos retractarse de sus difamaciones porque en las escuelas impartimos conocimiento, valores y derechos. #MiProfeSeRespeta — Carlos Rivas Fecode (@CarlosRFecode) 29 de abril de 2018

Las palabras de @AlvaroUribeVel no fueron sólo contra los docentes, sino contra los estudiantes y sus padres, porque subestima su capacidad de razonar, de luchar, de decidir. Tres verbos que él detesta #MiProfeSeRespeta — fecode (@fecode) 30 de abril de 2018

Algunas campañas presidenciales también se manifestaron en contra de las declaraciones del expresidente.

A diferencia de Uribe que agrede a profesores, nosotros vamos a llegar a la Presidencia para demostrar que el liderazgo sereno de un profesor es el camino para sanar heridas. Estoy orgulloso de ser un Profesor. Vamos para esa 2 vuelta y evitar volver al pasado. #MiProfeSeRespeta pic.twitter.com/EdLdq7GodH — Fajardo Presidente (@sergio_fajardo) 30 de abril de 2018

La mamá de @DeLaCalleHum era profesora. Los padres de @petrogustavo eran profesores. @sergio_fajardo fue profesor. Yo, fui profesora.



Uribe y el que dijo le tienen miedo a los profesores, saben que con educación la nación se vuelve democrática.#MiProfeSeRespeta — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) 30 de abril de 2018





Comentarios