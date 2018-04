¿Por qué Rita Ora dice que Avicii le cambió la vida?

La cantante Rita Ora no pudo contener las lágrimas durante uno de los momentos más emotivos que dejó su reciente actuación en Ámsterdam, un número musical enmarcado en las celebraciones del llamado Día del Rey y en el que la británica no dudó en rendir un sentido homenaje a su compañero y amigo Avicii -fallecido el pasado 20 de abril- por medio de uno de los pocos temas que llegaron a componer juntos: 'Lonely Together'.

"Me va a resultar muy complicado cantar la siguiente canción y les diré por qué. Tuve el honor de colaborar con alguien que cambió por completo mi vida y que terminó convirtiéndose en un gran amigo mío. He escuchado estos días a muchos DJs pinchando sus canciones, pero hasta ahora no me había atrevido a hacer algo similar, no había podido cantarla desde el día que falleció", explicó la artista al público congregado antes de revelar la identidad del músico que tanto le había inspirado.

"Estoy hablando obviamente de Avicii. Colaboramos en la última canción que pudo lanzar, así que me va a costar mucho interpretarla. Era uno de mis amigos más queridos, y de verdad aprecio todo lo que hizo por mí", añadió emocionada poco antes de que empezaran a sonar los primeros acordes del citado tema.

La estrella del pop fue una de las primeras celebridades en lamentar públicamente la triste noticia de la muerte del productor sueco, del que su propia familia ha dejado entrever que podría haberse quitado la vida voluntariamente, a través de las redes sociales, en las que además quiso hacer hincapié en la inolvidable experiencia que había vivido al trabajar codo con codo junto a un artista de semejante talento.

"Recuerdo lo maravilloso que fue trabajar con él y hacer juntos 'Lonely Together', y parece que fue ayer cuando hablamos por última vez. Quiero transmitir mis condolencias a la familia de Avicii, a sus amigos y a todos los fans que le apoyaron durante su carrera. Descanse en paz. Estoy devastada y tengo el corazón roto, se ha ido demasiado pronto", escribía Rita en su perfil de Twitter.

