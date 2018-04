Junior y Santa Fe jugarán esta semana en la Copa Libertadores

Doce partidos animarán la quinta semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018 en la que destaca el duelo directo que se jugará este miércoles en el Metropolitano de Barranquilla entre el Junior y Boca Juniors por la el Grupo H.

El equipo 'Tiburón' se clasificará a octavos con un triunfo, y un empate le obligaría a ir a Brasil a conseguir puntos ante el Palmeiras, que avanzó con anticipación a la siguiente ronda; mientras el 'Xeneize' no puede perder si quiere aspirar a seguir vivo en el certamen, pues una victoria del Junior lo eliminaría de rona. El 'Verdao', por su parte, visitará el jueves al eliminado Alianza Lima en Perú, completando la quinta fecha de la zona H.

El otro equipo colombiano que jugará en el transcurso de la semana será Independiente Santa Fe, club que recibirá en El Campín de Bogotá a River Plate en juego clave por el Grupo D del certamen. Un triunfo del club argentino le dará el cupo a octavos, pues es líder con 8 puntos; mientras que el onceno 'Cardenal' es tercero con 4 unidades, razón por lo que deberá salir a ganar y romper la 'empatitis' de la que ha sufrido en esta fase, pues ha igualado los cuatro partidos que ha jugado.

Delfín de Ecuador y Colo-Colo de Chile, compañeros de grupo del Atlético Nacional, cerrarán el miércoles la cuarta fecha en el Grupo B, buscando escalar en la tabla de posiciones y acercarse al equipo colombiano. Al club antioqueño no le afectará este juego, pues sin importar el resultado seguirá ubicándose como primero de la zona.

Entretanto, en el Grupo G donde se encuentra Millonarios, Corinthians recibirá este miércoles al Independiente de Argentina. Si el equipo brasileño consigue la victoria, asegurará su paso a los octavos de final del certamen y, adicionalmente, ayudará al equipo bogotano en sus pretensiones para avanzar de fase.

El martes 1 de mayo se jugarán tres compromisos, dos del Grupo F y uno del A, que cerrará su cuarta jornada con el duelo entre el actual campeón del torneo, el Gremio de España, y el Cerro Porteño paraguayo. En el Grupo F, el Santos de Brasil irá a Montevideo y visitará al Nacional uruguayo. En el mismo grupo, Real Garcilaso se las verá con Estudiantes en Perú.

En el C, el Libertad paraguayo recibirá el jueves al The Strongest de Bolivia, que suma 3 unidades. Un día antes, el miércoles, Atlético Tucumán de Argentina recibirá al Peñarol de Uruguay.



Partidos de la semana en la Copa Libertadores:



Martes:

5:15PM Real Garcilaso (PER) - Estudiantes (ARG) Grupo F

5:15PM Gremio (BRA) - Cerro Porteño (PAR) Grupo A

7:30PM Nacional (URU) - Santos (BRA) Grupo F



Miércoles:

5:15PM Atlético Junior (COL) - Boca Juniors (ARG) Grupo H

5:15PM Atlético Tucumán (ARG) - Peñarol (URU) Grupo C

7:45PM Corinthians (BRA) - Independiente (ARG) Grupo G

7:45PM Delfín (ECU) - Colo Colo (CHI) Grupo B

7:45PM Vasco da Gama (BRA) - Cruzeiro (BRA) Grupo E



Jueves:

5:15PM Racing (ARG) - U de Chile (CHI) Grupo E

7:30PM Santa Fe (COL) - River Plate (ARG) Grupo D

7:30PM Alianza Lima (PER) - Palmeiras (BRA) Grupo H

7:30PM The Strongest (BOL) - Libertad (PAR) Grupo C

