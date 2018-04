El cantante Kevin Roldán ha compartido a través de sus redes sociales, un video donde le da un apasionado beso a una fanática en el transcurso de un concierto en la ciudad Santiago de Chile.

Luego de la publicación varias fans, expresaron que hubieran querido estar en el lugar de la chilena; otros comentan que no fue un “besito”, como el artista escribió acompañando el video, sino que fue un ‘besote’; “si así son todos los conciertos, no me perderé ninguno”, afirman otras de sus fans.

