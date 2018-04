Avianca comenzó a operar desde El Dorado

Sin complicaciones para los usuarios del transporte aéreo avanzaron las primeras horas del traslado de toda la operación nacional de Avianca al aeropuerto El Dorado de Bogotá y de las aerolíneas Easyfly y Satena, al Puente aéreo o terminal dos, que quedó lista este domingo 29 de abril.

El director de aeropuertos de Avianca, Dario Barrera, dio un parte de tranquilidad sobre este traslado desde el Puente Aéreo donde laboraron 35 años hasta El Dorado, que significa para la compañía su operación completa con 250 vuelos y 30 mil pasajeros diarios en baja temporada, para prestar este servicio de transporte aéreo.

"Nuestro parte es positivo, nos ha ido muy bien, estamos realmente muy satisfechos con todo el proceso, han sido 36 horas desde el viernes que hemos completado durante toda esta transición para poder trasladar la operación, pero no hemos tenido ninguna cancelación, los viajeros se han atendido en check in, zonas de embarque y no hemos tenido ninguna queja", afirmó Barrera.

Por su parte pasajeros como Beatriz Rico, expreso su complacencia y dijo que desde el aeropuerto El Dorado, se siente como en cualquier terminal aérea de un país de Europa o de Estados Unidos, sin ningún traumatismo.

También para Simón García la medida fue positiva porque ahorra tiempo en el traslado que por conexiones se debía hacer desde El Puente Aéreo y manifestó que sin congestiones la aerolínea maneja la operación este domingo

También Caracol Radio conoció la opinión de los pasajeros que en un vuelo de Satena arribaron al Puente Aéreo. Para Gabriel Gonzalez, quien llegó desde Ipiales, la operación es mejor en la terminal terminal 2 por la agilidad en la entrega de las maletas y muy poca gente.

También para Amanda Pereira, fue una buena decisión porque por El Dorado había confusión por donde sale o llega su vuelo y contrario a esto en el Puente Aéreo hay más tranquilidad y movilidad.

Sin embargo las quejas fueron este domingo por parte de los taxistas, quienes esperaron desde las 5 de la mañana hacer un servicio y eran las 9 de la mañana y no había pasajeros para movilizar desde el Puente Aéreo a sus destinos, como se lo contó a Caracol Radio, Richard Figueroa.

“La soledad es total fue muy malo para nosotros el traslado porque Avianca movía un alto flujo de pasajeros, a hora esperamos que esto sea por los primeros días y la situación mejore para nosotros”, afirmó el transportador.

Las quejas también se extendieron a los dueños y empleados de los locales comerciales, quienes consideran que de seguir así se registrará desempleo y otros tendrán que cerrar.

“Soy Amanda y para nosotros el cambio fue grave porque entre 7 y las 9 de la mañana de hoy solo había llegado un solo vuelo y no había vendido ni un solo desayuno a diferencia que con Avianca a esa hora ya por lo menos habíamos despachado entre 14 y 20 desayunos”.

Hay que recordar que durante 35 años Avianca operó en el Puente Aéreo de la capital del país. Los los buses de Opaín siguen traslado a los viajeros de una terminal a otra.

