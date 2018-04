A un mes de las elecciones

A un mes del domingo 27 de mayo, y en medio de una guerra de encuestas falsas creadas en redes, pronósticos dudosos y también sondeos idóneos, aunque los descalifiquen quienes no salen privilegiados en los resultados, es improbable que Iván Duque, el candidato del uribismo, saque más de la mitad de la votación, no obstante cifras que lo ubican incluso sobre el 40%. Además, no resultaría conveniente. Un triunfo en segunda vuelta, en cambio, sí garantiza respaldo en el Congreso, por las naturales alianzas pos primera vuelta, logrando un mejor escenario de gobernabilidad.

Si algunas de las encuestas están acertando, y no se trata de todo un oscuro mundo de manipulación electoral, que ya se ha visto desde los fracasos de las mismas en diversos escenarios internacionales, Gustavo Petro está tocando el 30%, con lo que quedaríamos enfrentando una segunda vuelta electoral entre Duque y Petro.

Lea la columna completa en El País

Comentarios