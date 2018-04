Como un ‘perdedor’, así describió el Tino Asprilla a quien criticó a Armani

“Me da risa que un perdedor como Marcos Díaz pretenda menospreciar a un crack como Armani. Todavía está ardido por la eliminación de Libertadores. El día que ese payaso gane el 1% de lo que ha ganado Armani o que juegue en un equipo que sea la mitad de lo que es Nacional, hablamos”, fue el post publicado por Faustino Asprilla al guardametas que hasta el semestre pasado atajó en el club paisa.

Me da risa que un perdedor como Marcos Díaz pretenda menospreciar a un crack como Armani. Todavía está ardido por la eliminación de Libertadores. El día que ese payaso gane el 1% de lo que ha ganado Armani o que juegue en un equipo que sea la mitad de lo que es Nacional, hablamos pic.twitter.com/t8KLIIiuoa — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 26 de abril de 2018

Acto seguido uno de los mejores jugadores que ha pasado por la Selección Colombia publicó un video donde en la Copa Libertadores ganada por el conjunto antioqueño en el 2016 goleaba 4-2 a Huracán donde ataja Marco Díaz “Aun anda respirando por la herida” expresó ‘El Tino’.

Para los que andan preguntando que quién es el tal Marcos Díaz, no, no es un surfista ni nada de eso. Es el "arquero" de un tal Huracán que se chupó 6 goles por cuenta nuestra en la Libertadores 2016 y que aun anda respirando por la herida hablando mal del verde y de Armani. 👇 pic.twitter.com/IBCeA9dX04 — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 26 de abril de 2018

Por su parte el golero del 'Globo', en la entrevista dada en su país, puso en tela de juicio la transparencia con la que Nacional ganó aquella Copa Libertadores: “Una de las tantas fue la Copa que nos robaron a nosotros. Fue la realidad, ellos tuvieron muchos partidos dudosos en los que fueron beneficiados”.

Lo cierto es que por el momento Franco Armani no se preocupa por si será o no convocado para el mundial de Rusia 2018: “uno se puede bajonear, no se puede decepcionar por eso, porque no es llamado. Creo que las posibilidades van a estar, no sé si para el Mundial de Rusia”.

