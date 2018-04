He dejado mi vida por mi club, pero mi momento ha llegado: Iniesta

Andrés Iniesta anunció este miércoles su salida del Barcelona una vez terminé la presente temporada. El volante español, próximo a cumplir 34 años, no confirmó su nuevo destino, pero aseguró que nunca competirá contra "su club".

"Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última con el Barcelona", enfatizó el campeón del mundo en 2014 con España. "Esta decisión fue muy pensada y muy valorada. Después de 22 años sé lo que significa jugar aquí, el mejor equipo del mundo", agregó.

Iniesta explicó el motivo de su salida. "Tampoco voy a engañar a nadie, en unos días cumpliré 34 años, he dejado mi vida por mi club; pero yo me conozco ha llegado mi momento, eso lo sé" y añadió: "si no estoy para darlo todo al club que me lo ha dado todo, no sería feliz".

Iniesta no confirmó ningún rumor de su llegada al fútbol chino, aunque dejó en claro que no jugará en Europa. "Al final de temporada decidiré mi nuevo destino, lo único que tengo claro es que nunca competiré contra mi club".

Mientras que aseguró que "no es ninguna espina para mí no haber ganado un Balón de Oro, mi percepción del fútbol y la felicidad no varía si tengo un Balón de Oro o no".

Iniesta acumula 31 títulos con el Barcelona a lo largo de sus 22 años en el club catalán.

