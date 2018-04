Con Armani me crucé en Nacional,cuando nos robaron en la Libertadores: Díaz

Marcos Díaz, portero argentino de 32 años y que defiende el arco de Huracán, aseguró que Franco Armani cuenta con una "prensa exagerada", algo que le falta a él debido a no atajar en un equipo como River Plate. Díaz fue bastante polémico y aseguró que se cruzó con él cuando tapaba en Nacional y los "robaron" en la Libertadores de 2016.

"La prensa que tengo yo no es la misma que tiene Armani, pero no me creo menos que nadie. La importancia y la prensa que se le está dando a Armani es exagerada, y eso pasa porque en Huracán no es la misma que en River", comentó Díaz al programa Por Siempre Globo, partidario del equipo en el cual ataja.

Pero el jugador de 32 años no se detuvo ahí, e incluso fue polémico con declaraciones fuertes.

"Por ejemplo con Armani me crucé un par de veces en Copa Libertadores cuando él estaba en Atlético Nacional, cuando a nosotros nos robaron. De hecho, ellos tuvieron muchos partidos dudosos en los que fueron beneficiados y si no pasaban esas cosas con los árbitros no sé si se estaría hablando de él en estos momentos".

Aunque reconoció que Franco Armani es un buen portero, insistió en que se encuentra "sobredimensionado".

Faustino Asprilla salió al corte y tildó a Díaz de "ardido", recordando los seis goles que "se chupó" de Nacional durante la Copa Libertadores de 2016, que a la postre ganó el cuadro antioqueño.

Para los que andan preguntando que quién es el tal Marcos Díaz, no, no es un surfista ni nada de eso. Es el "arquero" de un tal Huracán que se chupó 6 goles por cuenta nuestra en la Libertadores 2016 y que aun anda respirando por la herida hablando mal del verde y de Armani. 👇 pic.twitter.com/IBCeA9dX04 — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 26 de abril de 2018

