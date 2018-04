Secretario de la JEP niega que haya accedido a correos ilegalmente

El saliente secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, envió un comunicado cuestionando las afirmaciones de la presidenta de la JEP, Patricia Linares y de los magistrados a los que acusó de modificar su cargo para tener el control burocrático de la corporación.



Linares aseguró que Correa tuvo acceso a información privada: “Correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Correa quien en enero del presente año le expresó a la presidenta que si no asumíamos los diseños que él tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP, los daría a conocer a los medios de comunicación”.



Al respecto manifestó: “Esta afirmación carece de toda validez, lo cual se evidencia en el mismo comunicado de los nueve magistrados. Si no saben cómo accedí a ellos, ¿cómo pueden asegurar que los obtuve ilegalmente? Yo sí estoy en condiciones de afirmar que no utilicé ningún medio ilegal para acceder a una información que llegó a mis manos”.



Dice que nunca exigió que se cumpliera con los diseños de la Secretaría de la JEP que él planteaba porque para la fecha en la que señaló la presidenta, ya estaban aprobados. Y cuestionó la falta de denuncia por parte de Linares si es que acudió a ese chantaje.



Aseguró que sí ha rendido cuentas, que entregará un informe final la próxima semana y que su intención siempre fue trabajar en equipo y con transparencia.

