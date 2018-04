Ospina podría ser titular con Arsenal ante Atlético en la Liga de Europa

David Ospina podría ser titular con el Arsenal en el duelo que su equipo disputará este jueves ante el Atlético de Madrid en duelo correspondiente a las semifinales de la Liga de Europa. El colombiano ha sido inicialista en ocho de los doce juegos que ha disputado su equipo en la competencia, razón por la cual se espera que ante el equipo español sea titular.

Con la Liga ya imposible desde hace semanas, aunque sin descuidar la segunda posición en el campeonato que ha mantenido durante las últimas 19 jornadas, la Liga Europa centra las pretensiones del Atlético, el favorito al título desde que entró en juego en febrero, pero ahora con ciertos matices y dudas por sus últimos marcadores.



Hasta la derrota del pasado 4 de marzo frente al Barcelona (1-0), cuando aún discutía la cima al equipo 'Azulgrana', la firmeza y la fiabilidad del Atlético era indiscutible, tanto en casa como fuera, subido en una racha entonces de ocho victorias y con sólo cuatro partidos perdidos en todo el curso, ya con 40 choques disputados.



Enfrente, el Arsenal se aferra a un Emirates Stadium que se vestirá de gala para celebrar el último partido europeo de Arsene Wenger en casa a fin de acercarse a su primera final continental desde el año 2006.



Todavía sorprendidos por la noticia de la marcha del veterano técnico galo después de 22 temporadas en el norte de Londres, los 'Gunners' lo apuestan todo a la Liga Europa. Fuera de la pelea por los puestos de 'Champions', eliminado de la FA Cup hace meses y derrotado por el Manchester City en la final de la Copa de la Liga, saben que su única opción de brindarle una despedida acorde a su figura a Wenger pasa por estar en Lyon.



En sus 22 años en el banquillo, el técnico galo sólo ha llegado a dos finales europeas: la primera allá por el curso 1999-2000, en la Copa de la UEFA, cuando cayó contra todo pronóstico por penaltis ante el Galatasaray turco, y la segunda y última en 2006, en la Liga de Campeones, doblegado por el Barcelona (2-1).



Ahora, 12 cursos más tarde, el Arsenal vuelve a soñar con un título continental en la Liga Europa, vista en Londres a comienzos de temporada como una mera distracción, pero que ha ido creciendo en importancia hasta convertirse en objetivo primordial, no sólo por el trofeo en sí, sino por el tiquete para la próxima Liga de Campeones.



Wenger no podrá contar con dos de sus refuerzos invernales, Pierre-Emerick Aubameyang y Henrikh Mkhitaryan, no registrado el primero -al haber jugado con el Borussia Dortmund- y lesionado el segundo -se le espera para la vuelta-. Tampoco jugará el egipcio Mohamed Elneny, lesionado de gravedad el domingo y que podría perderse lo que queda de campaña.



La principal duda del técnico galo reside en la portería, puesto por el que pelean el checo Cech y el colombiano David Ospina, quienes han ido alternando partidos esta temporada en la Liga Europa y en las Copas.



- Alineaciones probables:



Arsenal: Cech u Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey, Wilshere; Özil, Welbeck y Lacazette.



Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Correa o Gabi, Thomas, Saúl, Koke; Griezmann y Gameiro o Diego Costa.



- Árbitro: Clément Turpin (Francia).



- Estadio: Emirates Stadium.



- Hora: 2:05PM de Colombia.

