Corte no investigará al senador Hernán Andrade por el Cartel de la Toga

El congresista y presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, quedó fuera del escándalo del ‘Cartel de la Toga’ pues la Corte Suprema de Justicia archivó el proceso en su contra al no encontrar pruebas suficientes para abrir una investigación formal.



El senador fue mencionado en las conversaciones que sostuvo el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla que fueron interceptadas por la DEA. En ellas era mencionado como uno de los clientes de la organización que se montó para amañar procesos en el alto tribunal a cambio de grandes sumas de dinero.



Lo que revisaba la Corte era si el archivo de la investigación por el desfalco de Cajanal que se adelantaba contra Andrade era producto de las operaciones del denominado ‘Cartel’. Pero, teniendo en cuenta que el abogado Pinilla afirmó que era mentira lo dicho en las conversaciones, señaló que no existen pruebas suficientes en su contra.



“Al desvirtuar veracidad de menciones de este congresista en presuntos sobornos a autoridades judiciales, por parte de abogado Leonardo Pinilla en reunión con exgobernador Alejandro Lyons en Miami en 2017, @CorteSupremaJ se abstuvo de abrir investigación a senador Hernán Andrade”, informó la Corte.

