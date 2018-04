Vuelve Álvaro Soler con su nuevo sencillo “La Cintura”

En “La Cintura”, Álvaro demuestra que la autoironía y el potencial éxito no tienen por qué estar reñidos. Esa canción tematiza algo que suele ser el territorio clásico de los hombres del Mediterráneo: las caderas. Los europeos del norte no pueden competir con ellos en ese ámbito, ya que los españoles, además de tener muchas habilidades, saben bailar. Pero Soler no es precisamente un ejemplo típico, por lo cual afirma:

“Cuando estaba escribiendo el tema, pensé en quitar ‘La Cintura’ del estribillo porque no va conmigo en lo absoluto. Soy alto y más bien desgarbado, no soy para nada típico bailarín. Pero luego pensé ¿por qué no escribir acerca de esa inseguridad mía, es decir el hecho de que soy un patoso bailando? Si soy sincero, incluso se puede convertir en mi punto fuerte”

