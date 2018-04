Modelo se operó el iris y las cosas no salieron como lo esperaba

La modelo argentina, Nadinne Bruna, acostumbraba a realizarse retoques estéticos en todo su cuerpo debido a sus compromisos comerciales y laborales. Pero fue en medio de un quirófano donde tuvo que dar por terminada su carrera como modelo, debido a un procedimiento mal ejecutado.

“Tengo atrofia en las pupilas, no regulo la luz ni la oscuridad. Tengo fotofobia todo el tiempo, es algo con lo que tienes que aprender a vivir”, comentó Nadinne sobre su nuevo y complejo estilo de vida.

En una publicación realizada por la argentina en su redes sociales expresó su inconformidad y alerto a otras mujeres que deseen hacerse el mismo procedimiento: “quiero que el mundo se entere de esto ¡Aberración absoluta! Por seguir malas direcciones de según “Un médico prestigioso”, un año me tuvo así, ¡cuando veo mal desde el día 1! Mi vida desde septiembre de 2016 es un constante postoperatorio. No tengo palabras para describir tanta falta de compasión humana. Como una persona de buen corazón, jamás suelo creer que existe tanta maldad. Sin dudas mi Dios es inmenso. Era para haber terminado ciega. Gracias a mis ángeles y arcángeles que no lo estoy”.

