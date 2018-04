Analistas opinan sobre #VARGASLLERASAFONDO

Jairo Libreros experto en seguridad, Juan Fernando Londoño y Sandra Borda analistas políticos y Carlos Sepúlveda decano de economía de la Universidad del Rosario opinan sobre lo bueno, lo malo y lo feo de esta extensa entrevista en la que Germán Vargas explicó su programa de gobierno y respondió sobre algunos temas polémicos que rodean su campaña.

Lo bueno

Todos coinciden en que la experiencia del ex vicepresidente lo hace el candidato más preparado y con conocimiento del funcionamiento del estado lo que le facilitaría gobernabilidad y poder cumplir con sus promesas.

Para Juan Fernando Londoño las encuestas aún no reflejan los recientes apoyos que han obtenido su campaña y el caudal electoral que le suman los votos de maquinaria de los partidos tradicionales que lo acompañan.

El profesor Sepúlveda destacó las propuestas en materia pensional y tributaria del candidato manifestando que son las soluciones que se requieren para los problemas que afronta el país en esas materias.

“Vargas Lleras tiene una fortaleza innegable, habla con autoridad, conocimiento y propiedad de diferentes temas públicos: infraestructura vial, pensiones, reforma tributaria; lucha contra la corrupción, seguridad jurídica en las consultas previas y diálogos de paz con el ELN. Y esta fortaleza, en última instancia, es determinante al momento de tomar una decisión electoral sobre quien va a ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto”, añadió Jairo Libreros.

Lo malo

Según Juan Fernando Londoño, Vargas Lleras se quiere mostrar como un candidato de centro, pero las posturas expresadas sobre Gustavo Petro y su deseo de “eliminar ese problema” en la primera vuelta, lo ponen en la derecha y a competir con Iván Duque en un sector donde es muy difícil atraer o arrastrar votos.

Para Sandra Borda, el candidato se desencajó con las preguntas sobre corrupción en su partido y no asumió ningún tipo de responsabilidad política por los lunares de Cambio Radical, lo que según ella “es una actitud desinstitucionalizante pues no responde como cabeza de su propio grupo político y tampoco dio fórmulas para combatir esos focos de corrupción al interior de las estructuras tradicionales que lo rodean”.

Jairo Libreros señaló que Vargas no fue preciso ni propositivo en términos de política pública en cuanto al manejo de la seguridad o la problemática de los cultivos ilícitos. “Para el caso de la frontera con Ecuador, afirmó que “se pueden hacer acciones conjuntas y en caliente para actuar de manera conjunta con Ecuador”: esta afirmación no es una iniciativa clara ni oportuna cuando se habla de “acciones en caliente”. ¿Qué es eso?, acciones en caliente consiste en perseguir con tropas nacionales a los delincuentes aun cuando cruzan la frontera e ingresan al territorio ecuatoriano?, me parece una iniciativa peligrosa”

Lo feo

Los analistas coinciden en que si bien Vargas trata de mostrarse amable y de buen humor siempre quiere imponer su tono y sus reglas y reprocharon que en medio de la entrevista haya cuestionado la tendencia política de uno de los panelistas en vez de responder a la pregunta que se le hizo sobre los personajes involucrados en temas de corrupción o parapolítica que para el caso de Cambio Radical son numerosos.

Para Jairo Libreros el tono de Vargas Lleras confirma los temores de muchos electores sobre su autoritarismo.

“Se le notó desencajado, contra preguntando y evitando hablar de cómo se va a garantizar la gobernabilidad que dice ya tiene asegurada con los partidos tradicionales, no escuchamos cómo será su relación con el congreso y a cambio de que”, aseguró Londoño.

“No plantea una estrategia seria de lucha contra la corrupción en su propio partido y tampoco una garantía de que esa corrupción no va a llegar al estado si él es elegido presidente. Su respuesta fue atacar a la persona que le preguntó y eso también es preocupante”, añadió Borda.

Comentarios