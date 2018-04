Anthony Hopkins‏ recuerda el terror de la película ‘El Resplandor’

El actor británico ha sorprendido a sus seguidores con el video que ha publicado en su cuenta de Twitter, que al parecer está dirigido al también actor Jack Nicholson, quien cumplió 81 años este domingo 22 de abril.

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 22 de abril de 2018

Más detalles: J Balvin ¡la rompió! en Coachella

Aunque en la publicación no menciona a Nicholson, se pudo deducir por el texto que acompaña la publicación “This is what happens when you’re all work and no play” (Esto pasa cuando hay mucho trabajo pero poco juego) este hace referencia a una frase de la icónica película de terror ‘El Resplandor’, de Stanley Kubrick y en la que Jack Nicholson es el protagonista.

Anthony Hopkins, encarnó al sicópata Dr. Hannibal Lecter, en la película 'The Silence of the Lambs', papel con el que ganó un Óscar como mejor actor en 1992.

Comentarios