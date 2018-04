Propuestas de niños para los candidatos están, pero el debate fue cancelado

Unicef logró concretar las propuestas de cerca 17.800 niños, niñas y adolescentes para los candidatos presidenciales luego de preguntarles cómo se sienten y como ven algunos aspectos del país.

Entre las respuestas se refleja un descontento en materia de participación de los menores, pues de 6 de cada 10 niños consideran que no son importantes para el Gobierno; también falta de seguridad pues 9 de cada 10 afirmaron que los parques no son lugares seguros; sobre la educación mil menores dijeron que asistían al colegio por obligación y 5 de cada 10 adolescentes señalaron que lo que aprenden no es del todo útil.

Los niños, niñas y adolescentes también se quejaron por la atención, por la demora en las citas y porque cada vez que les formulaban algo es acetaminofén, pero también, según Janeth Ávila oficial de inclusión de Unicef, “1 de cada 6 niños manifestó no sentirse feliz”.

Estas respuestas pasaron entonces a las propuestas que se dividieron en cuatro bloques, los cuales explicó Ávila: “primero, más presupuesto para la niñez. Esto a qué alude: a que haya recursos específicos para la niñez y la adolescencia y a que se marque ese presupuesto para que sea protegido en caso de cualquier emergencia, y por otro lado que se le haga un seguimiento específico a la ejecución de estos recursos”.

La segunda es que la niñez sea protegida: “tiene que ver con que se desarrollen acciones concretas para que los niños y las niñas no sean maltratados, ni abusados tanto en sus casas como en las escuelas, como en los parques, en las ciudades”.

El tercer bloque es el de la participación, pues “manifestaron que no son escuchados ni en sus casas”; y el cuarto bloque es que la niñez sea prioritaria, “es simplemente que se cumpla con lo establecido en la Constitución sobre que los derechos de los niños y las niñas son prioritarios sobre los demás”.

Además, explicó Ávila, los niños agregaron dos bloques más: 1) “construir la paz para nosotros y con nosotros” y 2) “32 % de las ideas está alrededor de la educación, quieren que se fortalezca la educación”.

Este lunes se iba a realizar un debate sobre todo lo que plantearon los niños con los candidatos, organizado por Señal Colombia y Unicef, pero solamente Gustavo Petro y Jorge Trujillo aceptaron la invitación, por lo que fue cancelado.

