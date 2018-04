El emotivo mensaje con el que Alejandra Azcárate recuerda a Lina Marulanda

El pasado domingo 22 de abril la reconocida comediante quiso recordar a Lina Marulanda, quien murió hace 8 años después de caer del balcón de su apartamento.

“Las personas solo mueren cuando son olvidadas. Aunque es un día que no quisiera recordar, con el tiempo transcurrido durante estos ocho años he aprendido a aceptar lo inexplicable y sobre todo a respetar lo inmodificable”, fue el texto con el que recordó Azcárate a Marulanda.

Además, mencionó que: “las buenas amigas no se conocen, se reconocen y por eso mismo no se juzgan, simplemente se aman. Me quedaron muchas preguntas, risas pendientes, conversaciones inconclusas, tragos servidos y viajes por hacer. Aquí estoy y aquí está. Feliz silencio mi “Maruchanda”.

Recordemos que la modelo, empresaria y presentadora murió el 22 de abril de 2010 en su apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

