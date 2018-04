¿Jessica Cediel encontró el amor en Nueva York?

La bogotana Jessica Cediel le dijo adiós su soltería, o así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram al publicar una imagen, que aunque no se ve el rostro del hombre, la presentadora está sujeta a sus brazos. A la imágen la acompaña con “All you need is love... #nyc” (Todo lo que necesito es amor”.

La presentadora se encuentra con su amor escondido en Nueva York.

Recordemos que luego de su ruptura con el cantante Pipe Bueno, la presentadora no había confirmado alguno otra relación.

