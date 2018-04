¿Cómo combatir la contaminación de plástico en el Día de la Tierra?

Ya que este domingo 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, Parques Nacionales invita a seguir adoptando prácticas para que no lleguen a los océanos las 8 millones de toneladas de plástico que se registran anualmente y que de hecho son solo una parte de las 300 millones de toneladas que se producen en ese mismo lapso de tiempo normalmente.

La recomendación es entonces no arrojar productos plásticos a ríos, playas o espacios abiertos; a recoger basura, siempre que la vea; a no dejar ningún elemento que no haga parte natural de las áreas protegidas y Parques Nacionales.

Invitan también a participar y promover jornadas de limpieza; a no comprar productos que contengan microperlas sino elegir productos que tengan exfoliantes naturales en su lugar; y preferir siempre envases de vidrio para guardar comida o agua.

Plantea también como una buena alternativa el uso de las copas de silicona para el periodo y evitar el uso de toallas desechables femeninas; seguir con el uso de bolsas de tela; y por supuesto, seguir reciclando.

Comentarios