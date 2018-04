La razón por la que Charlize Theron no quiere más hijos ni pareja nueva

Charlize Theron es madre de un niño de 7 años llamado Jackson y una niña de 2 llamada August, y por ahora no se plantea aumentar la familia, ya que no se ve capaz de lidiar con los cuidados constantes que requeriría un nuevo bebé.



"Conozco a familias que son más grandes que la mía y para ellos funciona perfectamente. Creo que hay que saber lo que uno quiere y, en mi caso, siento que esta es mi familia y que ya tengo suficiente. No admiro ni juzgo ni siento nada en especial respecto a aquellos que tienen tres o más hijos. Solo sé que les funciona porque hacen todo lo posible para que así sea, pero eso no significa que yo pudiera hacerlo", ha revelado la intérprete a la revista británica Hello!

Siendo madre soltera, todas las responsabilidades de criar y educar a sus pequeños recaen sobre Charlize, pero sin duda lo que peor lleva la artista es madrugar para preparar el desayuno y la comida que su hijo mayor se llevará al colegio, mientras se asegura de que el niño esté listo para acudir a clase cuando el bus escolar pase a recogerlo. Aun así, todo eso le resulta posible gracias a una nueva virtud adquirida.



"A veces se sobrepasan. No es culpa suya: no conocen los límites e intentan ir tan lejos como pueden. Desde que me convertí en madre, he ganado una nueva virtud: la paciencia. Creo que no solía ser tan paciente como ahora. Hay dos criaturitas a las que tengo que cuidar y lo tengo que ser. Pero es difícil y termino siempre por desquiciarme", explicó en la misma entrevista.



Esa agitada rutina diaria, que intenta compaginar con su no menos ajetreada vida laboral, no le deja tiempo para pensar en el amor romántico cuando se cumplen casi dos años desde que pusiera punto y final a su relación con el actor Sean Penn.



"A veces, mis amigos intentan organizarme citas y yo les digo: 'Ahora mismo siento que sería más un trabajo que algo que realmente pudiera disfrutar'. Creo que tendría que cambiar de mentalidad antes de empezar a salir con alguien de nuevo", confesó recientemente también en la misma publicación.

