Hemos pagado la inexperiencia de no jugar finales: Montella, DT del Sevilla

El entrenador del Sevilla, el italiano Vincenzo Montella, ha justificado hoy el varapalo que ha sufrido su equipo en el final de la Copa del Rey contra el Barcelona (0-5) al asegurar que sus jugadores no están "acostumbrados a jugar finales", a diferencia del rival azulgrana.

El técnico ha asegurado que ni se le ha pasado por la cabeza dimitir "porque esto es una balanza", cuando se ha referido a que en ocasiones suceden momento buenos y otros no tanto.

"Nosotros no estamos acostumbrados a jugar finales. Todo es diferente. El equipo ha pagado esa inexperiencia contra un rival que ha jugado en muchas", ha añadido en la sala de prensa del Wanda Metropolitano.

Montella ha asegurado que tras la dura derrota por 0-5 lo siente "mucho por la afición, que ha animado mucho durante todo el partido".

"La afición ha estado fantástica y lo siento por la desilusión que tiene esta noche. Hay que seguir adelante y necesitamos fuerza mental y física para acaba el campeonato", ha subrayado.

"El Barcelona ha sido superior en todo, y están acostumbrados a jugar finales y tienen jugadores muy buenos, y que hoy han jugado a un gran nivel y nos han controlado totalmente", ha añadido.

Montella cree que su equipo ha sido "tímido" y que tras el 0-1 "hemos reaccionado, teniendo ocasiones de empatar", pero se ha vuelto a apoyar en que el Barcelona "sólo ha perdido un partido esta temporada", cuando se ha referido al 3-0 en Roma, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras el cual quedó eliminado.

"Ayer creí que podíamos ganar. Hoy, no. Quedan cinco partidos. He visto desilusión en el vestuario y he visto llorar. Pero mañana volveremos a trabajar", ha sentenciado.

