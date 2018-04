Marlon Marín no aparece en los registros carcelarios de Estados Unidos

Caracol Radio consultó con fuentes que han informado que hace dos días Marlon Marín salía en los registros carcelarios de Estados unidos, en donde usualmente ponen a las personas que están esperando resolución de juicio en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Sin embargo, ahora no aparece en el sistema. De acuerdo con los procedimientos judiciales de Estados Unidos, eso tiene sentido ya que Marín está colaborando con la justicia de ese país con información sobre Jesús Santrich, las Farc y el proceso de paz.

El hecho de que ahora no aparezca en el sistema no quiere decir que no esté recluido o bajo vigilancia, sino que está en otro centro de detención con otras características mientras colabora con la justicia y se llega a un acuerdo de culpabilidad.

Entretanto, el proceso, las acusaciones y los cargos contra Marín no han desaparecido. La acusación y el proceso contra Santrich sigue en los registros judiciales de Estados Unidos.

