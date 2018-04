Ponencia de Magistrado Patiño pide 9 años de cárcel para Luis A. Ramos

La Corte Suprema de Justicia ya tiene la ponencia del magistrado Eyder Patiño en la que se resuelve el caso del ex gobernador Luis Alfredo Ramos, en ella se plantea una condena de 9 años que ahora deberá discutir la sala penal.



Hace 7 años la Corte lo investiga por presuntos nexos con grupos paramilitares, específicamente por una reunión que tuvo lugar en el 2015 en una finca de Bello, Antioquia para presuntamente acordar un apoyo a su campaña política.



Tal nexo, por el que ahora se plantea esta condena, sería con el ex jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez.



El magistrado no había querido presentar tal ponencia porque considera que se debe garantizar el derecho a la doble instancia.

