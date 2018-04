Diputado preso integra comisión que analiza el nuevo código penal en Brasil

El diputado brasileño, João Rodrigues, encarcelado desde el pasado febrero, será uno de los integrantes de la comisión especial de la Cámara de los Diputados que analizará la propuesta de un nuevo código penal.

El Partido Social Democrático (PSD), del cual Rodrigues es miembro, indicó al diputado para integrar una comisión especial en abril de 2015, seis años después de su condena en segunda instancia por fraude en licitaciones mientras era alcalde de la ciudad de Pinhalzinho, en el estado sureño de Santa Catarina.

Dicha comisión será la encargada ahora de evaluar un nuevo código penal, que sustituirá, en caso de que sea aprobado, el actual, vigente desde 1941.

Rodrigues está en prisión desde febrero tras una decisión de la Suprema Corte de Brasil, pero el diputado no fue destituido de sus funciones en la Cámara Baja y mantiene una remuneración mensual de 33.763 reales (unos 9.950 dólares), además de varias dietas.

Asimismo, el despacho del diputado sigue abierto y en funcionamiento, aunque ningún suplente ha sido convocado por la Justicia.

El líder del PSD, Domingos Neto, informó a través de su asesoría que Rodrigues todavía no ha agotado los recursos ante la Justicia, pero no informó si destituirá o no a Rodrigues de sus funciones.

Por su parte, la asesoría de Rodrigues alegó que, aún preso, el diputado es parlamentar y no fue cesado de su cargo.

