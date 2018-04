Fuerte crítica de Alexis Henríquez a los organizadores de la Liga Águila

Alexis Henríquez, capitán y referente de Atlético Nacional criticó a los organizadores de la Liga, luego de conocer que tendrán que jugar dos partidos en 24 horas. El mrtes 24 ante Bolívar de local por Copa Libertadores, y el 25 visita al Junior en Barranquilla.

“Ya es hora de que erradiquemos eso de nuestro fútbol porque ya llevamos más de 20 años con lo mismo y nadie se hace responsable de nada. A nosotros los jugadores nos critican, a los técnicos, jueces, a los periodistas cuando hacen un mal comentario, y a los que organizan nuestro fútbol no salen a decir nada de lo que está pasando, me parece que está muy mal organizado, los equipos que clasifican a torneos internacionales que por historia son los grandes, son los perjudicados”

Atlético Nacional es líder de la Liga con 31 puntos, ya aseguro su paso a los cuartos de final en Colombia y en la Libertadores también lidera con 6 unidades el grupo A.

“En la agremiación seguimos hablando, pero nuestros directivos siguen con lo mismo y no vemos mejoría sobre la Liga, me parece que esto solo pasa en Colombia. Jugar dos partidos en menos de 24 horas no es permitido en ninguna parte del mundo, pero acá es normal”

