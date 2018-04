Colombia iniciará procedimientos para llevar diálogos con Eln a otro país

Tras el anuncio del presidente ecuatoriano Lenín Moreno de apartar a su país del rol de garante del diálogo que actualmente adelanta Colombia con la guerrilla del ELN en Quito, el gobierno colombiano respondió a través de un comunicado dado a conocer por la canciller María Angela Holguín.

En este, el gobierno nacional agradeció el papel adelantado hasta el momento por el vecino país en los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz con uno de los grupos ilegales presentes en Colombia, y manifestó comprender las razones que llevan a Ecuador a apartarse de dicho proceso.

En el mismo sentido, la canciller Holguín anunció que Colombia ya trabaja en el proceso para trasladar la sede de los diálogos hacia alguno de los otros países establecidos inicialmente como sedes alternas.

Al cierre de su intervención, Holguín también expresó que Colombia está dispuesta a seguir colaborando con Ecuador en la lucha contra el problema de los grupos ilegales que aumentan la situación de violencia en la zona de frontera, y lamentó que el problema que por décadas ha afrontado el país, hubiera trascendido las fronteras del territorio para afectar también a esa nación.

DECLARACIONES CANCILLER DE COLOMBIA

El Gobierno de Colombia le agradece al Presidente de la República de Ecuador, a su gobierno, y al pueblo ecuatoriano toda la generosidad que han tenido al acoger y facilitar las negociaciones de paz con el ELN, que desde febrero de 2017 se vienen llevando a cabo en ese país.



El Presidente Santos comprende las razones por las cuales el Presidente Moreno haya decidido apartarse de su condición de garante y de anfitrión de estas negociaciones. El Gobierno de Colombia iniciará inmediatamente los procedimientos pertinentes para trasladar esas conversaciones a uno de los países que previamente se establecieron como sedes alternas.



Es más, se había decidido que las conversaciones se realizarían en diferentes países de manera itinerante.



El Presidente Santos entiende el dolor del Presidente Moreno y de los ecuatorianos por los trágicos hechos acontecidos en el pasado reciente. El vil asesinato de los periodistas del diario El Comercio, los cuatro infantes de marina asesinados y el secuestro de dos ecuatorianos por parte de la banda criminal que encabeza alias “Guacho”, merecen el repudio de Colombia y del mundo entero.



Durante décadas Colombia ha tenido que afrontar este tipo de situaciones y ha aprendido que nunca hay que ceder ante el chantaje de los terroristas. Afortunadamente, el Ecuador no ha tenido que sufrir esta dolorosa experiencia. Por ello, el Presidente Santos reitera la disposición del gobierno nacional para seguir colaborando con las autoridades ecuatorianas en todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia por tan execrables crímenes.



En Colombia no hemos bajado la guardia en la lucha contra el terrorismo, todo lo contrario. Como consecuencia del acuerdo de paz con las FARC, usamos todas nuestras capacidades para combatir a las organizaciones que persisten en el terrorismo, cualquiera que sea su origen.



Para la lucha contra las estructuras criminales que operan en la frontera con Ecuador, el gobierno de Colombia ha dispuesto:



El despliegue de 12.000 soldados y policías con puesto de mando en el municipio de Tumaco para las campañas Atlas y Perseo.



Para el resto de la zona fronteriza hay 57.000 miembros de las fuerzas armadas en la Operación Zeus. Tenemos grupos élite desplegados en toda la frontera para apoyar con inteligencia las operaciones militares y policiales con plena coordinación binacional, la cual produjo por ejemplo la captura ayer de alias Brayan, segundo de la estructura de Guacho.



Hemos adelantado igualmente operaciones coordinadas de interdicción contra las drogas como la operación Orión y se despliega la más grande operación de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.



Reiteramos la importancia que tiene para Colombia la relación con Ecuador. Destacamos la excelente comunicación y cooperación que hoy existen, como lo demuestran las recientes reuniones de gabinete en Pereira y de varios ministros en Quito.



El Gobierno colombiano no desfallecerá en la búsqueda de la paz, la cual, como bien lo dice el Presidente Moreno no solamente es la paz de Colombia, sino de la región.

