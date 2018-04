No tengo nada que esconder: implicado en investigación por dineros de paz

A su llegada al Bunker de la Fiscalía, el exdiputado de Santander, José Domingo Ardila, negó que haya participado en planes para apropiarse de manera ilegal de los dineros destinados para el posconflicto.

Dijo que "de ningunos recursos de eso me he apropiado, a mis bolsillos no llegó ni un peso de los dineros de la paz. Soy inocente y la realidad nunca había pasado por esto en 52 años que llevo".

Frente a su relación con Marlón Marín, primo de Iván Márquez y supuesto 'cerebro' de este caso, reconoció que si lo conoció pero por temas políticos. Aseguró haberlo conocido en un centro comercial. "No he podido dormir, soy inocente en esto que está pasando, no tengo nada que esconder", concluyó.

Comentarios