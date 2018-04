Jhon ‘Calzones’ a juicio disciplinario por el PAE en Yopal

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al polémico ex alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’ por presuntas irregularidades en un convenio de más de $3.086 millones de pesos para el Programa de Alimentación Escolar, PAE.



El Ministerio Público también formuló pliego de cargos al entonces secretario de Educación y Cultura, Fredy Alexander Montoya Estepa, quien suscribió los estudios previos de ese contrato.



El ex alcalde y el ex funcionario, dice la Procuraduría, tenían que hacer una licitación pública como lo exige la ley y no haberle entregado el contrato de manera directa a la Fundación Somos Manos Unidas.



“En su condición de alcalde de Yopal, participó en la actividad contractual al parecer conculcando el principio de transparencia, el deber de selección objetiva y el principio de responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir la resolución No. 020 de 2016, por valor de $3.086.624.854, desconociendo que el objeto y las obligaciones materia del citado convenio correspondían a un contrato de suministro, que tendría por finalidad satisfacer una necesidad de la entidad territorial”, dice la formulación de cargos.

