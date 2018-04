¿Por qué Woody de Toy Story cambió de personalidad?

¿Qué pasaría si el vaquero de Toy Story hubiera sido demasiado odioso durante la primera película de la franquicia? Esa era la idea original. Woody no solo iba a estar celoso de Buzz Lightyear. Iba a ser arrogante, y muy muy malo.

“A la audiencia (de prueba) no le gustó. Afortunadamente solo lo teníamos en el storyboard (guión gráfico), no lo habíamos animado aún. Entonces pudimos devolvernos y cambiarlo. Si hubiéramos puesto en la película a un Woody muy malo, probablemente no hubieran salido Toy Stoy 2 y Toy Story 3”, explicó a Caracol Radio Matthew Luhn, escritor y consultor de Pixar.

Bocetos de un storyboard de Toy Story, sobre la construcción del personaje de Woody. / Pixar.com

Es así como este creativo destaca la importancia de analizar datos a la hora de pensar en nuevas historias para su público. Y es que, así como en el caso de Woody, hay otras películas como Ratatouille, Buscando a Nemo o Monsters Inc que están creadas a partir de Big Data.

“Si no recolectas datos, no te conectarás con la audiencia”, señaló. “Aunque si recolectas muchos datos, no habrá sorpresas”. Precisamente ese balance es el que hace exitoso a Pixar a la hora de contar historias.

Según Luhn, la clave para que una película impacte en la audiencia es contar una buena historia, más allá de los efectos especiales, las actuaciones o la animación.

“Al igual que en los negocios, las historias son más memorables que las estadísticas; las experiencias son más importantes que los números”, dijo.

Así como Pixar utiliza audiencias de prueba o estudios psicológicos para encontrar los sentimientos que debe explotar en sus producciones, hay empresas como Netflix que también usan Big Data para predecir los gustos de sus usuarios y hacer contenido a la medida de ellos. Sin embargo, coyunturas como la filtración de datos de Facebook para la campaña de Donald Trump hacen que la gente sea muy precavida a la hora de entregar su información personal.

“Obviamente ellos (Facebook) no usaron la información para ayudar a los usuarios, sino para manipularlos”, aceptó Luhn. Aun así, considera que el uso de datos es positivo en la medida que estos permitan a las compañías “ayudar a sus clientes a tener una mejor experiencia de compra y de negocios”.

Según este consultor de Pixar, los consumidores (en los negocios) tienen un papel similar a los héroes (en las películas): “Tienen metas en la vida, quieren tener mejores negocios, o alcanzar a sus usuarios, y la idea de la gente que tiene datos debería ser ayudarlos a alcanzar sus metas”.

Finalmente, Luhn recordó que los negocios y las películas son similares porque ambos crean experiencias para la gente.

“La idea es que la gente salga de la tienda (o de la sala de cine) sintiendo algo. Si no tienes a tu audiencia conectada con sentimientos, ellos no te van a recordar”, puntualizó.

Luhn estuvo en Bogotá el pasado 17 de abril, en el marco de Oracle The Meeting Colombia, un evento en el que se debatió sobre cómo la tecnología transforma los negocios en el país.

