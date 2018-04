La mayoría de los congresistas conservadores apoyará a Vargas Lleras

Vargas Lleras celebró en twitter el hecho de que la postura mayoritaria sea la de apoyar su candidatura, sin embargo esta no es una decisión de partido sino una postura política de un grupo de parlamentarios.

“Esto es un hecho político pero no es vinculante, es decir, no se va a castigar a quien no apoye a Vargas Lleras, los que estamos con Iván Duque seguimos con él”, señaló el senador Juan Diego Gómez.

Con enorme agrado recibo la adhesión de @soyconservador a nuestra campaña, demuestra su apoyo que es este un proyecto amplio, incluyente, pero sobre todo el único que cuenta con las mayorías suficientes para llegar a la Presidencia en primera vuelta. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 18 de abril de 2018

“Hay una realidad política y es que en una votación ganó la opción de Vargas Lleras, la división no iba a superarse y ahora esta mayoría avanzará en un acuerdo programático con el ex vicepresidente”, dijo el senador Iván Cepeda.

“Esta decisión no ha pasado por le directorio nacional conservador y lo que vemos es que no hay tiempo de convención nacional entonces quedamos en libertad de apoyar a uno u otro candidato y si bien Vargas Lleras tiene la mayoría de congresistas, Iván Duque tiene la mayoría de las bases conservadoras que son las que votan en las próximas elecciones”, añadió el senador Jorge Pedraza.

