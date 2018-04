Comenzó el censo “puerta a puerta” en 9 departamentos del país

Comenzó en firma la nueva fase del censo de población en Colombia que se trata del puerta a puerta, con firmó el Director del Dane, Mauricio Perfetti, quien explicó que el proceso arranca en nueve departamentos.

Dijo que cerca de 13.300 personas tendrán la responsabilidad de recolectar la información correspondiente.

Explicó que tal y como se requiera los censistas indagan si en la vivienda hay varios hogares o no y no descartó la posibilidad que se apliquen sanciones a las personas que no cumplan con este requerimiento.

Según perfitti en el censo electrónico se llegó al 10.2% de la población y de ahí que en esta fase la meta es alcanzar un total de 44 millones de colombianos.

