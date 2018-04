Yo amo a Argentina: Cristiano Ronaldo

Mucho se dice de Cristiano Ronaldo debido a su rivalidad con Lionel Messi, entre ellas, el crack portugués ha sido señalado como enemigo público en Argentina, o por lo menos por la gran mayoría de los argentinos amantes del fútbol.

Pues bien, Ronaldo, en compañía de su novia, la modelo Georgina Rodríguez, ha hecho un particular video en vivo en el que revela que las raíces de su pareja, mitad española y mitad argentina, lo hacen sentir gran admiración por el país 'Gaucho'.

"¡Argentina!, ¡Argentina!", exclamó el portugués en su video en vivo publicado en sus redes sociales, quien luego agregó: "mi novia es de Argentina, mucha gente no lo sabe, pero ella es mitad argentina, mitad española. Así que yo amo a la Argentina, la gente cree que no me gusta, pero me gusta mucho".

Cristiano Ronaldo, fan de la Argentina



"Me gusta, ¡Mucho!" El jugador del Real Madrid reveló que admira a la Argentinahttps://t.co/Xzxm3fv9Ib pic.twitter.com/UzqvYyBAa0 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 17 de abril de 2018

