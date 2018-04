Jesús Santrich fue trasladado a La Picota

A La Picota, escoltado por agentes del CTI fue trasladado Jesús Santrich, ex líder de las Farc, quien según el INPEC permanecerá en el Pabellón de alta seguridad mientras se define su situación.



El ex líder guerrillero fue capturado con fines de extradición por narcotráfico y la Corte Suprema de Justicia deberá emitir un concepto al respecto, para que sea finalmente el presidente de la República, quien defina si es enviado a ese país o no.



Sin embargo, a la Corte ya llegó la impugnación del habeas corpus que le negó el Tribunal Superior de Bogotá para que le otorgaran la libertad inmediata porque según su defensa la JEP debe asumir este caso.

Comentarios