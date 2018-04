¿Está en riesgo el Mundial de Rusia por crisis en Siria?

Un efecto colateral de alto impacto tendría la crisis en Siria: la posibilidad de que el Mundial de Rusia 2018 no se realizará, un tema que ha tomado cada vez mas fuerza en la medida en la tensión regional, en especial entre Rusia y Estados Unidos, no aminora tras los ataques aéreos del fin de semana.

Rusia ha respondido que el ataque militar adelantado por Estados Unidos, Inglaterra y Francia "no se quedará sin consecuencias", al tiempo que el mismo presidente Putin amenazó con un "caos global" en caso de que sigan los ataques contra "el Estado soberano sirio".

Para expertos, las declaraciones de la ONU del "regreso de la Guerra Fría" y de las posibles retaliaciones de grupos terroristas vinculados a la guerra civil Siria, como ISIS, hacen prever un escenario de posible riesgo tanto para visitantes como selecciones nacionales que estarán durante el Mundial.

La FIFA aún no se ha pronunciado al respecto. En previas declaraciones ha comentado que la seguridad de todos los que estarán en la cita mundialista está garantizada. Mientras el Kremlin no adelante acciones o retaliaciones, es posible que la tensión tienda a bajar y no se afecte el desarrollo del evento deportivo.

