John Cena y Nikki Bella se separan a escasas semanas de celebrar su boda

A escasas semanas de celebrar aquella boda de ensueño que llevaban planificando desde abril del año pasado, cuando anunciaron su compromiso matrimonial tras cinco años de relación, los luchadores profesionales John Cena y Nikki Bella han dejado atónitos a sus seguidores de las redes sociales al anunciar este lunes su separación, por medio de un comunicado en el que simplemente han pedido que se respete su derecho a la intimidad en tan duros momentos.

"Aunque esta decisión ha sido muy dura de tomar, seguimos profesándonos el mismo amor y respeto el uno al otro. Les pedimos que respeten nuestra privacidad de cara a esta nueva etapa en nuestras vidas", reza la escueta nota que ha aparecido en los diferentes perfiles sociales de las dos celebridades, solo un día después de que Cena, quien ya ha hecho sus primeros pinitos en el mundo de la actuación, compartiera una críptica cita del escritor Walt Whitman: "Estuvimos juntos. Olvido todo lo demás".

Al igual que otras envidiadas parejas de Hollywood cuyas relaciones o matrimonios parecen resquebrajarse en el momento más inesperado, hasta hace solo unos meses John Cena y Nikki Bella presumían abiertamente de la gran complicidad que definía su vínculo sentimental y, sobre todo, de una situación de estabilidad que, en su caso, alcanzaría su máximo esplendor el próximo 5 de mayo, la fecha en la que deberían haber pasado por el altar.

Sin embargo, en su última entrevista el propio John Cena admitía que la convivencia entre dos enamorados nunca era "fácil" independientemente de la buena sintonía que existiera entre ellos, hasta el punto de reconocer que ambos tenían que "trabajar muy duro" todos los días para mantener su proyecto de vida a flote y no dejar que los "problemas" desgastaran el profundo amor que sienten el uno por el otro.

"Las relaciones son muy duras, jamás penséis que el amor es fácil. El amor es algo hermoso, pero después de cinco años juntos los dos nos hemos dado cuenta de que no, de que no es fácil. Tenemos que trabajar muy duro y todos los días para solventar nuestros problemas, que los tenemos como cualquier otra pareja. Pero cada vez que me enfado o me disgusto por algo, pienso en que no podría vivir sin ella y que la quiero con toda mi alma", aseguraba el astro de la lucha libre hace solo unas semanas.

