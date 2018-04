La salida de Gregorio Pérez no es por Seijas y Ómar Pérez: César Pastrana

César Pastrana, presidente de Independiente Santa Fe, charló con Chemas Escandón, periodista de Caracol Radio. El dirigente afirmó en el diálogo que la salida del entrenador uruguayo Gregorio Pérez no tiene nada que ver con las polémicas situaciones que se presentaron a inicio de año con dos futbolistas.

"La salida no tuvo nada que ver con Seijas y Omar Pérez, es por un tema deportivo… Es una decisión que se toma pensando en tratar que las cosas nos salgan bien", afirmó Pastrana.

En reemplazo de Gregorio Pérez, Agustín Julio asumirá como entrenador interino del equipo junto a Gerardo Bedoya, quien será asistente. Además, el dirigente aseguró que la salida del técnico se debe exclusivamente a cuestiones deportivas y afirmó que el principal objetivo para este semestre es el certamen internacional.

"No había ningún desgaste con Gregorio Pérez, era una relación cordial y respetuosa. Las cosas no salieron y me quiero dar la oportunidad… Vamos a luchar por todos los medios para que las cosas nos salgan bien y pasemos de ronda en la Copa Libertadores"

Entretanto, el presidente confirmó que el contrato de Pérez con el equipo se acaba en junio y que la institución capitalina le cumplirá en su totalidad a él y a su cuerpo técnico, a pesar de que no esté al mando del equipo.

