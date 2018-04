Me sorprendió, pero es la decisión del dueño de la institución: Pérez

Gregorio Pérez, que hasta ayer fue técnico de Independiente Santa Fe, contó detalles de su salida del equipo tras el empate 2-2 ante Once Caldas por la fecha 15 de la Liga Águila.

En diálogo con el Carrusel Deportivo de Caracol Radio, el uruguayo aseguró que se va tranquilo por el trabajo adelantado en casi 7 meses de trabajo. En cuanto al bajo rendimiento indicó que la corta nómina y el apretado calendario afectó al equipo.

Sobre la salida de Omar Pérez y el rechazar la llegada de Luis Mnauel Seijas manifestó que aceptó trabajar con los jugadores que había "Nunca dijo que no quería a Pérez, solo dije que no iba a tener más minutos".

A Seijas me lo ofrecieron y dije que no, porque se estaba hablando de Macnelly Torres que no se pudo concretar", expresó el uruguayo.

Independiente Santa Fe se ubica en la casilla 13 con 18 puntos a falta de cuatro fechas para que termine la Liga. En la Copa Libertadores suma 2 puntos tras enfrentar a Emelec en Bogotá y River Plate de visitante.

Por último Pérez aseguró que pese a que la relación con el presidente César Patsrana no inició bien a principio de año, con el tiempo mejoró y estaba en los mejores términos.

