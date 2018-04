Sara Uribe y Fredy Guarín le apuestan al amor

Así lo confirmó públicamente la periodista Sara Uribe, el pasado viernes 13 de abril anunció públicamente que decidió darse una nueva oportunidad con el futbolista colombiano Freddy Guarín.

“Me sentía sola porque siendo la más famosa de Colombia, la más bonita, la más profesional, no quería estar más sola. Dejé ir a una persona que me llenaba de alegría para que recuperara una vida”, dijo la ex protagonista de novela.

"He decidido a hacer mi vida, dedicarme a ser feliz, estar con la persona que quiero estar. Y me voy con la cara en alto… Permití que regresara donde él tiene que estar en este momento y no la voy a desaprovechar” confesó Sara.

Cabe recordar que desde finales del 2016 se dio a conocer la relación amorosa de Sara con el ex jugador de la Selección Colombia Fredy Guarín, teniendo en cuenta que el romance no duró mucho pues el jugador dio fin para intentar recuperar su relación con su esposa Andreina Fiallo.

En julio del 2017 el jugador dio a conocer que su matrimonio termino, luego de varios intentos fallidos de recuperarlo.

